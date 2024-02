LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | Paltrinieri | è un bronzo pesante negli 800! Martinenghi e Razzetti puntano in alto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI17.29: Ai 50 Hwang, Miressi, Matos 17.25: Ci sono Alessandro Miressi e Manuel Frigo al via della prima semifinale dei 100 stile libero. In gara anche Hwang e Richards. Questi i protagonisti: 1 SEELIGER Bjoern SWE 11 JAN 2000 48.84 2 FRIGO Manuel ITA 18 FEB 1997 48.65 3 HWANG Sunwoo KOR 21 MAY 2003 48.15 4 MIRESSI Alessandro ITA 2 OCT 1998 47.94 5 RICHARDS Matthew GBR 17 DEC 2002 48.05 6 SCHREUDERS Mikel ARU 21 SEP 1998 48.59 7 MATOS RIBEIRO Diogo POR 27 OCT 2004 48.72 8 SIERADZKI Kamil POL 11 JAN 2002 48.93 17.23: Oro per Haughey di Hong Kong con 1’54?89, argento per Fairweather, Nuova Zelanda con 1’55?77,per l’australiana Throssell con 1’56?00, poi Seemanova e De Oira 17.21: Siobhan Haughey rompe ...