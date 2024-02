LIVE – Milan-Rennes | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladelladi Stefanoalla vigilia di, match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. I rossoneri si giocano tanto del passaggio del turno: serve una vittoria contro i francesi per mettere in discesa la qualificazione e così l’allenatore emiliano presenterà i temi della vigilia dinnanzi ai cronisti riuniti aello. Appuntamento fissato alle ore 14.30 di mercoledì 14 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV O STREAMING PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Trento , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . Ad affrontarsi sono due squadre che ... (sportface)

Milan-Rennes, Pioli: "La nostra Champions è l'Europa League" Il Milan torna in campo in Europa per il playoff di Europa League contro il Rennes. Così Pioli prepara la sfida: le sue parole a Sky Sport e in conferenza stampa. Partita live giovedì 15 febbraio alle ...

Milan in Europa League: com’è andata l’ultima volta Il Milan torna in Europa League tre anni dopo. Tra vittorie leggendarie e un'eliminazione non senza rimpianti, ripercorriamo come è andata ...

Milan-Rennes: la vigilia dei rossoneri per la sfida d’Europa League Domani sera, alle ore 21:00, andrà in scena nella splendide cornice di 'San Siro' la sfida tra il Milan di Stefano Pioli ed il Rennes ...