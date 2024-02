LIVE – Inter-Juventus Women 0-2 | riprende la sfida 45? per svoltare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è l’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.0-2 79? Doppia sostituzione per la: esce Echegini entra Thomas, esce Lenzini entra Gama. 75? Sostituzione per l’: esce Csiszar entra Polli. 74? Altro tentativo per Serturini: conclusione centrale che non preoccupa troppo l’estremo difensore bianconero. 71? Doppia Sostituzione per la: esce Cantore entra Bonansea, esce Garbino entra ...