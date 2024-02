LIVE – Inter-Juventus Women 0-1 | nerazzurre subito in svantaggio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è l’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.0-1 7? Gol della: questa volta Echegini non sbaglia. Girelli con un tocco di tacco serve Garbino, il cross di quest’ultima arriva preciso sulla testa della centrocampista nigeriana. 3?dall’altra parte si vede la. Tiro al volo per Echegini ma Cetinja si impossessa bene del pallone 2? Ottima ripartenza in contropiede dell’: ...

Inter-Juventus Women è la diciassettesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la vittoria in campionato contro il ... (inter-news)

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in ... (inter-news)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI pallanuoto femminile ALLE 12.30 10.21 Due reti in rapida successione ... (oasport)

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in ... (inter-news)

Inter-Juventus Women è l’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale ... (inter-news)

LIVE FV, BOLOGNA-FIORENTINA 0-0: INIZIATA LA PARTITA 0' - FISCHIO D'INIZIO AL DALL'ARA! Sta per avere inizio la sfida tra Bologna e Fiorentina. Alle 19:00 le squadre scenderanno sul terreno di gioco del Dall'Ara per ...

DIRETTA Serie A, Bologna-Fiorentina: segui la cronaca LIVE in tempo reale Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e la Fiorentina di Vincenzo Italiano in tempo reale La Fiorentina è di scena sul campo del Bologna in una gara valida ...

LIVE TJ - JUVENTUS NG-SESTRI LEVANTE 0-0 - Daffara salva i bianconeri: che parata su Parlanti 12' - Possesso palla prolungata per la Juventus NG che ha provato più volte ad andare al cross con Savona, molto pericoloso in posizione di esterno aggiunto in attacco. 9' - Calcio d'angolo ...