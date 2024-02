LIVE – Individuale maschile Nove Mesto Mondiali 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ile latestuale dell’di, gara sulla distanza dei 20 km valevole per idisulla neve ceca della Vyso?ina Arena. Per l’Italia scenderanno in pista Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz ed Elia Zeni. Attesa soprattutto per i primi due, capaci di conquistare dei buoni piazzamenti sia nella sprint sia nell’inseguimento degli scorsi giorni. Impossibile non dare per favorita la pattuglia norvegese, che può anrare al suo interno gente del calibro di Johannes Thingnes Boe, Tarjei Boe, Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim, Johannes Dale-Skjevdal e Vetle Sjaastad Christiansen. Puntano ad interrompere l’egemonia scandinava, tra gli altri, i ...