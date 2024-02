LIVE Cobolli-Daniel 1-6 | 6-2 | 7-6 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa un match rocambolesco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:41 Partita dall’andamento strano. Nel primo parzialenon scende in campo, cedendo con un 6-1 perentorio al giapponese che ha commesso appena un gratuito. Dopodiché, il 5° game del secondo set, in cuiha salvato palla break, ha dato fiducia e coraggio al romano che ha brekkato per la prima volta il rivale e anche una seconda volta sul 5-2. Il terzo set sembrava nettamente nelle casse di Flavio, che è però venuto meno proprio nel momento di chiudere sul 5-3 e servizio.è tornato in partita, e ha anche avuto uno 0-40 sul 5-5, che avrebbe potutorlo a servire per il. Lisi è salvato da campione, anche spingendo seconde. Il tiebreak non ha avuto storia. 23:38 ...