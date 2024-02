LIVE Cobolli-Daniel 1-6 | 6-2 | 5-3 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | serve per il match l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Pressione dida fondo, rovescio in rete del. 0-15 Parte male, con un errore di dritto. 5-3 Servizio, rovescio e smash. 40-0 Smorzata che c’entrava poco del. 30-0 Spinge di dritto il giapponese. 15-0 Prima vincente.per restare nel5-2 Lungo il dritto disi porta a un game dagli ottavi di finale. 40-0 Servizio e dritto Flavio! 30-0 Altro rovescio lungolinea che va fuori di millimetri. Ci prendiamo anche questo. 15-0 Punto durissimo, bravoa spingere con continuità e a non sbagliare sui cambi di ritmo di, che mette di millimetri largo il ...