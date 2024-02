LIVE Cobolli-Daniel 1-6 | 6-2 | 4-1 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | linea del traguardo in vista per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Passante lungodi dritto! 15-0 Sciocchezza di, palla corta che arriva appena a rete. Peccato, era un punto giocato bene fin li. 4-1 Risposta di dritto in rete di uno spentoche si vede per. 40-15 Prima in kick all’80% vincente, ottima scelta! 30-15 Volèe incrociata stretta dima arriva comodo e passa di rovescio il giapponese. 30-0 In rete il rovescio di. 15-0 Errore di rovescio sulla seconda in kick, ennesimo, del nipponico. 3-1 Si salva con il servizio. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Gravissimo errore di rovescio del giapponese a due passi dalla rete. 30-15 Sul nastro il dritto inside in di ...