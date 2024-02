LIVE Canada-Australia | Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | il Setterosa spera in un favore dalle oceaniche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, La sconfitta delpuò valere la qualificazione per il. L’Italia conserva ancora una possibilità di qualificarsi per Parigi. La qualificazione si otterrebbe battendo l’Olanda, a condizione che contemporaneamente ilsubisca una sconfitta dall’. In questo scenario, ilotterrebbe il pass per le Olimpiadi. Tuttavia, se sia l’Italia che ildovessero emergere vittoriosi nei rispettivi incontri, si renderebbe necessario uno ...