LIVE Biathlon | Individuale maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | ottima partenza di Giacomel | un errore per Hofer

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI17:46 Rapido ed in controllo Doll anche in piedi. Il tedesco vola al comando con 7 secondi di margine su Johannes Boe. A breve toccherà in piedi anche a Tommaso. 17:44 SERIE PAUROSA DI JOHANNES BOE! Il norvegese apre con 12.5 secondi e chiude i 5 bersagli con un totale di 20.3. Inizia la rimonta del cannibale. 17:43 Si chiama fuori Samuelsson, che manca un bersaglio anche in piedi. Bene Lukas! L’azzurro copre tutti i bersagli nel suo secondo poligono e scalerà posizioni. 17:42 Sbaglia in piedi il lettone Rastovgujevs, tra pochi istanti toccherà a Lukas, mentre a terra non sbaglia Tarjei Boe che passa al comando con 10 secondi sudopo il poligono d’esordio. 17:40 ...