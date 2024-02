LIVE Biathlon | Individuale maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | gli azzurri provano a sorprendere i big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 17:02 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta dell’dei. Tutto pronto a Nove Mesto (Repubblica Ceca) per la gara più lunga che inizierà alle 17.20. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’deidi Nove Mesto. In Repubblica Ceca continua la competizione iridata con la prova più dispendiosa che prevede 20 km di tracciato e 4 poligoni. Come sempre tutti a caccia dei norvegesi, che hanno dimostrato di essere ampiamente i più forti, ma nell’lo squadrone scandinavo ...