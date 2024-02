LIVE Biathlon | Individuale maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | Giacomel e Hofer per il colpaccio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’deidi Novo Mesto. In Repubblica Ceca continua la competizione iridata con la prova più dispendiosa che prevede 20 km di tracciato e 4 poligoni. Come sempre tutti a caccia dei norvegesi, che hanno dimostrato di essere ampiamente i più forti, ma nell’lo squadrone scandinavo spesso concede qualche inserimento al resto del mondo. Per provare a mettere un freno all’egemonia norvegese servirà la massima precisione al poligono, con il 20 su 20 quasi obbligatorio per arginare la supremazia sugli sci di Johannes Boe e compagni. Principali avversari del leader di Coppa del Mondo ...