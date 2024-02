LIVE Arnaldi-Hijikata 2-6 | 3-2 | ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA | l’azzurro prova a reagire | è avanti senza break nel 2° set

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA CRONACA DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP 15-0a bloccare la risposta, arriva a malapena a rete. 3-2 Buona seconda e ottimo rovescio lungolinea! 40-30 In rete il back di, sospiro di sollievo. 30-30 ACE (5°): ci voleva! 15-30 Tiene da fondo, forza all’errore di rovescio (troppi). 15-15 Rimedia con la prima. 0-15 Doppio fallo (3°). 2-2 Servizio e dritto. 40-30 Prima vincente. 30-30 Vola via il dritto di. 30-15 Lungo l’ennesimo rovescio in palleggio. 15-15 Super risposta di dritto, all’incrocio. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di. 2-1 Lungo il rovescio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA DIRETTA LIVE DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP DALLE 19.30 19:48 Kypson in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA DIRETTA LIVE DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP DALLE 19.30 20:41 Kypson accede ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA DIRETTA LIVE DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP DALLE 19.30 15-0 Prima al centro ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA DIRETTA LIVE DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP DALLE 19.30 0-15 Ottimo attacco ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA DIRETTA LIVE DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP DALLE 19.30 5-2 Doppio fallo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SONEGO-DIMITROV LA DIRETTA LIVE DI SINNER-VAN DE ZANDSCHULP DALLE 19.30 30-0 Ottima seconda ... (oasport)

Sinner-van de Zandschulp in diretta all’ATP Rotterdam: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Sinner affronta van de Zandschulp nel primo turno del torneo ATP Rotterdam di tennis: in palio la qualificazione agli ottavi di finale contro Monfils ...

Delray Beach, Arnaldi sfida Hijikata per i quarti Matteo Arnaldi torna in campo stasera per un posto nei quarti di finale al Delray Beach Open (ATP 250 sul duro- montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento del Delray Beach Stadium & ...

Sinner, dove vedere il match contro Van de Zandschulp dell'ATP 500 di Rotterdam Torna in campo Jannik Sinner, per la prima volta dopo la vittoria degli Australian Open. Il tennista azzurro scenderà in campo questa sera nel ...