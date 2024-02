L’Italia di Marco Pantani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il fatto è che non eravamo pronti. Non potevamo essere pronti. Certo a ragionare col senno del poi di indizi ne avevamo avuti che qualcosa non andava per il verso giusto, però non fino a quel punto. Non eravamo pronti a quel 14 febbraio di vent’anni fa. Perché San Valentino l’avevamo sempre conosciuto come il giorno degli innamorati, magari storcendo il naso per le solite menate su consumismo, feste e amore a comando e tutto quello che ci girava attorno, però in fin dei conti quello e solo quello era: il giorno degli innamorati. Quel 14 febbraio del 2004 però, per una parte degli italiani, l’amore su sopraffatto dalla tristezza, una tristezza assoluta, e fu seguita immediatamente dal rimpianto quando vennero a sapere della morte di. Chi si è sentito parte della banda di, chi in quel ...