L’Italia aumenta le spese militari | ma non abbastanza per Trump | così dal 2025 rischia di restare senza protezione Nato – I dati

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non era una battuta, un innocuo ricordo o un divertissement, quello di Donald, che nel weekend ha fatto correre di nuovo un brivido sulla schiena degli europei riportando alla luce una sua conversazione del recente passato col leader di un non meglio identificato Paese: «Non avete pagato? E allora no che non vi proteggeremo. Anzi, facciano di voi quel che diavolo vogliono» (i russi, sottinteso), ha rivendicato di aver detto il tycoon in un comizio in South Carolina. Che non si trattasse di una semplice provocazione per scaldare il suo pubblico, ma di un vero piano chemedita di mettere in opera nel caso – ad oggi preminente – di un prossimo ritorno alla Casa Bianca, lo dimostrano non solo i documenti riemersi dal suo passato (già nel 1987 l’allora businessman comprò un’intera pagina su tre dei principali quotidiani ...