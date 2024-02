L’Isola dei Famosi 2024 | svelato il nome della nuova opinionista | ecco chi è

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo che Vladimir Luxuria è stata confermata al timone de’dei, ora spunta anche colei che ricoprirà il ruolo di. Non si tratta di un volto sconosciuto tra i reality Mediaset, infatti ha già ricoperto tale incarico al Grande Fratello in alcune delle edizioni passate. A svelare la sua identità è stato il noto giornalista Davide Maggio, ma andiamo nello specifico per scoprire di chi si tratta.dei: chi sarà l’Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, l’prossima edizione de’deisarà Sonia Bruganelli, che dopo essere stata sostituita da Cesara Buonamici al Grande Fratello, si prepara ad ...