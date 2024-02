L' iPhone 16 cambierà look per tornare al passato?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il prossimo16 potrebbe essere contraddistinto da un nuovoe da un posizionamento delle fotocamere in verticale. Stando a quanto riportato da MacRumors, uno dei principali siti specializzati su Apple che ha ripreso leak e indiscrezioniin rete, il nuovo smartphone Apple in arrivo a fine 2024 assomiglierà adX con i sensori posteriori messi all'interno di un unico modulo a forma di pillola e non più in obliquo come è successo fino ad15. Un cambiamento che servirebbe alla Mela per differenziare meglio il dispositivo, rimarcare – se dovesse essere necessario – la differenza con i modelli Pro e consentire agli ingegneri di espandere anche ai modelli base la possibilità di registrare video compatibili con la riproduzione immersiva di Apple Vision Pro, l’ultimo visore appena lanciato sul mercato ...