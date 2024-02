Lione – Nizza – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ancora sulla cresta dell’onda sotto la guida di Pierre Sage, unrisorto cerca la quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni quando ilvisiterà lo Stadio Groupama per lo scontro di venerdì 16 febbraio in Ligue 1. I Gones hanno rimontato il Montpellier HSC per 2-1 nell’ultima sfida, mentre gli Aiglons sono stati sconfitti per 3-2 dal Monaco nel Derby della Costa Azzurra. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreUn’insondabile retrocessione in seconda serie del calcio francese rimane una possibilità concreta per il, ma con Sage in controllo delle redini, i sette volte campioni di Francia stanno lentamente ma inesorabilmente ...