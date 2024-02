L’intervista Paola Tavella | gli outfit di Meloni ci dicono che lei non si è piegata al power dressing

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Giorgiasi veste male. Il tagliente giudizio proviene da Natalia Aspesi, che ci mette anche quel po’ di classismo che alla sinistra delle terrazze piace moltissimo. “Non ha voluto stilisti noti, pare che i suoi abiti siano fatti da quelle che un tempo si chiamavano sartine, gente che arrivava di casa in casa una volta al mese, per sistemare i vecchi abiti. Una mossa intelligente perché davvero non verrebbe a nessuno in mente di avere i suoi cappotti bianchi o i suoi gilet neri. Di sicuro neppure le più devote, vestiranno come la signora Premier“. Non è d’accordo, giornalista, femminista, che ha curato per lo Specchio (inserto la Stampa) la rubrica “Stai benissimo” e collabora col Foglio della moda. “Ma Giorgia si veste come cavolo le pare, è un diritto da rivendicare”, è il suo primo commento. ...