L’inquisizione di Valditara A Milano 80 studenti del liceo Severi Correnti colpevoli fino a prova contraria

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Prendere gli ultimi 200 anni di diritto penale e civile e buttarli nella spazzatura. È l’ultima trovata del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe(quello che vede nell’umiliazione un buon metodo educativo), che lunedì scorso ha proposto di far pagare i danni delle occupazioni nelle scuole a chiunque non sia in grado di dimostrare di non aver partecipato ai danneggiamenti… Cioè ai! I ragazzi deldirischiano la bocciatura per delle accuse mosse senza riscontro dalla scuola Lo ha detto chiaro e tondo lo stesso ministro: “Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa nelle scuole, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente ...