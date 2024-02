Lil Tjay live in Italia | opening act Sainté | info e biglietti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il giovane rapper originario di New York Lilsi prepara a esibirsi per la prima volta al Forum di Milano. Il concerto (prodotto da Vivo Concerti) è in calendario sabato 4 maggio 2024 e isono acquistabili secondo le seguenti modalità: prevendita esclusiva per i membri del Vivo Club da mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 10:00 online su vivoconcerti.com da venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 10:00 presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 10:00. Foto da Ufficio Stampa Nato nel Bronx, Lilha iniziato a muovere i primi passi affrontando le sfide di una comunità segnata dalla cultura delle gang e dalla mancanza di opportunità. E ha saputo trovato la propria strada nella musica, dando vita a brani che raccontano la sua storia e le sue esperienze di vita. La sua ...