Liga | tifoso molesta Ocampos | 6 000 euro di multa e divieto di accesso agli stadi per un anno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Costerà caro alche hato Lucasil gesto in occasione della sfida ditra Rayo Vallecano e Siviglia. Il Comitato Antiviolenza ha infatti proposto unadi 6.000e ildiimpianti sportivi per un periodo di 12 mesi. Il ragazzo, minorenne, era seduto in prima fila quando ha infilato un dito nel didietro dimentre il giocatore si accingeva a battere una rimessa laterale. L’argentino si è comportato in maniera di esemplare, continuando la partita ma denunciando l’accaduto nell’intervista a caldo: “Spero che lasi comporti come con altri temi quali il razzismo“. Detto fatto: pochi giorni dopo è arrivata la sanzione ai danni del ...

La via araba per la Lega Serie A, i piano di Luigi De Siervo Luigi De Siervo, laurea con lode in giurisprudenza, una storia professionale di successo, prima in una multinazionale Usa dei giocattoli, poi in Rai come Ceo di Rai Com, quindi Ad di Infront Italy, og ...

Panatta sul gol di Acerbi: «A cosa serve il Var» Adriano Panatta, da sempre tifoso della Roma, ha parlato del gol convalidato ad Acerbi in Roma-Inter e sull’utilizzo del Var Adriano Panatta, da sempre tifoso della Roma, ha parlato del gol convalidat ...

Taremi promesso sposo dell’Inter: i tifosi del Porto non ci stanno La ricerca di un attaccante di qualità ed esperienza che possa essere all'altezza della situazione sia partendo da titolare che dalla panchina ha portato al ...