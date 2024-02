L’hashtag #Allegriout compare sugli schermi di Times Squadre | ecco quanto hanno pagato i tifosi juventini VIDEO

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pubblicato il 14 Febbraio, 2024è un hashtag, o meglio un mantra, che torna ciclicamente ogni volta che la Juventus incappa in qualche risultato negativo., che invita neanche troppo gentilmente Allegri a togliere il disturbo e lasciare la panchina della Juventus, ha iniziato a circolare nel primo ciclo del tecnico bianconero e compariva puntualmente quando la squadra juventina usciva dalle coppe europee. Nel secondo ciclo di Allegriè tornato popolare l’anno scorso e anche quest’anno, nonostante i buoni risultati della Vecchia Signora. Il tecnico di Livorno proprio non riesce ad entrare nel cuore di moltie due di loroaddirittura lanciatosul maxischermo di ...

Gaza, funziona l’asse Schlein-Meloni La mozione che impegna il governo a chiedere il cessate il fuoco a Gaza è solo l’ultimo atto di una settimana ricca di polemiche ...

Juventus, #Allegriout arriva anche a Times Square: l'iniziativa di due tifosi e quanto è costato VIDEO La Juve sta vivendo un brusco risveglio dal sogno scudetto. Gli stop consecutivi con Empoli, Inter e Udinese hanno rimescolato le carte in cima alla classifica.

“Chiedi di Lucia!”, per spezzare l’incubo della violenza e dei maltrattamenti in famiglia Non un semplice slogan, piuttosto un vero e proprio “codice” da usare in caso di emergenza. Sull’esempio dell’internazionale “Ask for Angela”, nasce a Siracusa “Chiedi di Lucia”. Il claim, accompagnat ...