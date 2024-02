L' ex presidente francese Sarkozy condannato a un anno per finanziamenti illeciti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'exNicolas, è statoin appello a undi detenzione nell'ambito del processo per il cosiddetto "caso Bygmalion", relativo al finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012.La condanna a unsi ridurrà a 6 mesi con la condizionale...

Francia, l’ex presidente Sarkozy condannato a un anno per spese illecite L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a un anno di detenzione, 6 mesi con la condizionale, nel caso cosiddetto "Bygmalion", relativo al finanziamento illecito della ...

