L’ex presidente francese Sarkozy condannato a un anno di carcere per finanziamenti elettorali illegali

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'exdella RepubblicaNicolasè statoin appello a undi. Nella campagna elettorale del 2012 ci sarebbe stato un sistema di false fatture per superare la spesa consentita dalla legge, e l'allorane sarebbe stato a conoscenza. L'scorso è arrivata una condanna a tre anni in un altro caso.

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per "insufficienza respiratoria ".Continua a leggere (fanpage)

Iveco si aggiudica contratto fornitura 200 bus elettrici a Marsiglia, valore 125 million MILANO (Reuters) - Heuliez, il marchio di autobus urbani di Iveco Group, è stato selezionato da Régie des Transports Métropolitains, l'operatore del trasporto pubblico di Marsiglia, per fornire 200 au ...

Nato, 18 Paesi raggiungeranno obiettivo 2% di spesa militare in 2024 - Stoltenberg BRUXELLES (Reuters) - Diciotto dei 31 Paesi della Nato raggiungeranno l'obiettivo di una spesa per la difesa pari al 2% del proprio prodotto interno lordo nel 2024, ha detto il segretario generale del ...

Quanto attrae il lavoro in Italia Il mercato italiano è promosso per la qualità delle proprie produzioni, ma non ottiene la sufficienza in termini di capacità di innovazione, produttività e competitività.