L’Europa ha già imparato a superare l’insormontabile ed è proprio quello che bisogna fare ora

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Parliamo di futuro. Parliamo di Europa. Del ruolo delin un mondo sempre più pericoloso e instabile. Dell’importanza della voce delin Medio Oriente, in Africa, in Ucraina, in Armenia. Sono profondamente convinta che possiamo costruire insieme un’Europa forte, leader mondiale nella transizione verde e digitale. Un’Europa che riesce ad allontanarsi dalle sue di – pendenze per garantire la nostra sicurezza, la nostra autonomia e la nostra prosperità. Un’Europa che risponde alle sfide quotidiane.non è infallibile e ha bisogno di evolversi per evitare di diventare irrilevante. Il mondo si trova ad affrontare sfide su più ...