L’eterna incompiuta Il governo sblocca i lavori per la Bretella Attesa per l’ultima firma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il progetto per il completamento dellacompie un passo in avanti. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato infatti il nulla osta alla convenzione tra Comune e Autostrade per l’Italia per le cosiddette ‘opere compensative’ relative alla costruzione della quarta corsia della A14,ndo così una pratica ferma dallo scorso autunno. Decisiva in questo senso è stata la visita a Imola del viceministro Galeazzo Bignami, che nei giorni scorsi ha fatto tappa in città per incontrare il sindaco Marco Panieri. Un colloquio proficuo, per quanto rimasto fin qui riservato, durante il quale il primo cittadino ha portato la questione all’attenzione di Bignami. Ormai quasi un anno fa, Autostrade per l’Italia ha infatti trasmesso al Comune la bozza di convenzione per le opere previste dal vecchio protocollo di intesa. Lo scorso ...