L'esterno olandese Promes nei guai | condannato a 6 anni di galera per traffico di droga

Inter, Dumfries scavalcato da Darmian. Inzaghi vuole recuperare Denzel, ma il futuro… Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano da Milano e dall'Italia. L'esterno olandese ha un altro anno di contratto con l'Inter, ma ad ora non c'è stato alcun contatto con l'agenzia che cur ...

Olanda Under 17: Shane Kluivert incanta col 'tiraggiro': chi è e come gioca l'altro figlio di Patrick Gol di Kluivert, esulta l`Olanda! No, non siamo tornati indietro nel tempo di 25 anni, nè ci vediamo doppio. Non stiamo parlando nè di Patrick, grande attaccante.

La polizia olandese ha un nuovo metodo per scovare le e-bike illegali con troppa potenza Grazie ad una nuova piattaforma dalle dimensioni contenute, la polizia può testare le e-bike sospette direttamente a bordo strada ...