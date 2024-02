Leone Ferragni cambia look | ora ha i capelli corti | “Sembra un teenager”

Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti molto teneri con i figli Leone e Vittoria , mentre passeggiava nel centro di Milano in ... (leggo)

Nuovi guai per Chiara Ferragni . L’influencer e imprenditrice digitale milanese è stata infatti beccata da Striscia la Notizia mentre si trovava a ... (thesocialpost)

Ferragni beccata da Striscia la notizia col suv in sosta vietata in via Monte Napoleone - Brumotti la premia con la “merdina” - lei : “Hai ragione” - VIDEO

Il momento no di Chiara Ferragni prosegue. Mentre in queste ore il Codacons ha deciso di presentare un nuovo esposto per la collaborazione ... (ilgiornaleditalia)