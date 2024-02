Lens vs Friburgo – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilaccoglie ilallo Stade Bollaert-Delelis per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa sono usciti dalla Champions League al loro ritorno sul palcoscenico europeo dopo oltre dieci anni di assenza, mentre ilè uscito dal suo gruppo di Europa League per la seconda stagione consecutiva. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 di giovedi 15 febbraio Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNella sua prima stagione di ritorno in Europa dal 2007-08, ilha reso memorabile la fase a gironi per i suoi tifosi, nonostante si sia classificato solo terzo e sia scivolato in Europa League. Anche se la squadra di Franck Haise ...