Lens-Friburgo | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00: tv,. L’avventura delin Champions, la prima dopo circa vent’anni, è terminata dopo la fase a gironi. I giallorossi però possono rimproverarsi ben poco: hanno fatto meglio del più quotato Siviglia, che ha chiuso all’ultimo posto, e la distanza dal PSV Eindhoven secondo alla fine è stata di un solo punto. Sotoca del(a destra) – IlVeggente.it (Ansa)Se fossero riusciti ad avere la meglio in una delle due sfide con gli olandesi probabilmente oggi parleremmo di altro ma l’importante è aver centrato quantomeno il terzo posto, ...

Italiani all'estero: Vicario e Udogie battono il Brighton al 96', Farioli perde col Monaco Dopo un'altra settimana di calcio in giro per l'Europa e non solo, ripercorriamo le prestazioni dei nostri connazionali, giocatori e allenatori, nei maggiori campionati esteri.

Lens-Friburgo, le probabili formazioni: le scelte di Haise e Streich Le probabili formazioni di Lens-Friburgo, match valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League di scena allo stadio Delelis di Lens ...

Calcio, Europa League: giovedì in campo Milan e Roma Roma, 11 feb. (askanews) – Torna l’Europa League con le due partite di spareggio che riguardano Milan e Roma e affronteranno rispettivamente Rennes e Feyenoord. L’Atalanta, in virtù del primo posto ne ...