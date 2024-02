Leggi severe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I giornali italiani raccontano della nostra connazionale arrestata in Ungheria, accusata di avere violato lelocali.Le immagini viste rivelano che la ragazza è stata portata in tribunale ammanettata mani e caviglie, come prevedono leungheresi appunto. Ora il padre ha detto che è stata trattata come un animale. Voglio ricordare che negli altri stati dell 'Europa, levengono applicate, mentre in Italia a volte vengono interpretate. Maurizio Baietta