Legge di bilancio 2024 | le nuove e più aspre sanzioni anagrafiche

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladiha riscritto interamente l’articolo 11 dellaAnagrafica (24 dicembre 1954, n. 1228), con un regime dipiù rigide e pesantiE’ ora prevista infatti in via generale una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per la violazione delle disposizioni contenute nella stessaanagrafica, nella27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all’estero) e nei regolamenti di esecuzione. La sanzione è più elevata nel caso in cui la violazione riguardi la mancata dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero (che deve essere resa all’ufficiale d’anagrafe in Italia entro venti giorni) ...

Guerra Ucraina, nave da guerra russa affondata dai droni di Kiev: colpita la Caesar Kunikov La nave da sbarco russa Caesar Kunikov sarebbe stata affondata da droni ucraini nel Mar Nero la mattina del 14 febbraio, ha riferito l'Ukrainska Pravda, citando fonti dell'intelligence militare ...

Milleproroghe: Grimaldi, 'ok a emendamento Avs su editoria, salve tante voci libere' Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ROMA, 14 FEB - “ Il nostro emendamento tutela il pluralismo dell'informazione mettendo in sicurezza i contributi per Radio Radicale e per i giornali in cooperativa, come il ...