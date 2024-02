Legambiente | pochi fondi per treni locali | tram | metro | bus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In Italia i servizi ferroviari regionali e il trasporto pubblico sono un tema del tutto secondario, insieme al Mezzogiorno e ai finanziamenti ad oggi insufficienti. Lo denunciacon il nuovo report di Pendolaria rilevando che "mentre il numero dei viaggiatori torna a salire, il governo Meloni risponde con tagli e rimodulazioni. Nell'ultima legge di bilancio, approvata lo scorso dicembre, per la prima volta dal 2017 non sono stati neanche previstiper il trasporto rapido legato avie, e filovie, così come per la ciclabilità e la mobilità dolce".