L’ecologia che diventa ideologia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si arriverà mai ad affrontare il vero tema dell’inquinamento, ovvero gli impianti di riscaldamento che non sono a norma. Quella sì sarebbe la vera transizione ambientale. Milano non è il centro del mondo, ma spesso è il centro da cui partono alcune mode che poi contagiano il resto d’Italia. Anni fa, per esempio, il capoluogo lombardo ha dichiarato guerra alle auto, introducendo una tassa per consentire ai veicoli l’accesso al centro. Fu la giunta guidata da Giuliano Pisapia, ex deputato di Rifondazione comunista, a istituire la cosiddetta area C, ovvero una zona a pagamento per chiunque intendesse entrare con un veicolo. Per ogni ingresso fu stabilito un ticket di cinque euro, dal versamento del quale non furono esentati, se non per un numero limitato di accessi, neppure i residenti. Il sindaco e il suo assessore alla viabilità spiegarono che l’area C avrebbe consentito di ...