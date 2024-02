Lecce | multe annullate in cambio di favori | sospese due vigilesse | 46 indagati | anche politici locali I nomi

Oltre 500 le sanzioni annullate in cambio di biglietti per le giostre, addobbi per matrimoni e servizi di trasloco, ma anche per il rafforzamento ... (repubblica)

Lecce, corruzione: multe cancellate Maxi inchiesta in corso a Lecce dove ben 46 persone risultano essere indagate per una presunta corruzione che riguarda la polizia locale della città barocca pugliese. Da quanto emerso, molte multe eff ...

Multe cancellate in cambio di regali: 46 indagati Oltre 500 verbali sarebbero stati annullati per ottenere, "non solo utilità di vario genere come biglietti per spettacoli, ma anche il rafforzamento del consenso elettorale" ...

Multe annullate in cambio di biglietti e favori: 46 indagati a Lecce LECCE - Il Gruppo Investigativo Anticrimine (Gico) dei Finanzieri ha avviato un'operazione massiccia che coinvolge 46 persone, nel contesto di un presunto giro di corruzione nel settore della polizia ...