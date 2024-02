Le statue del centro di Milano avvolte da una coperta per riflettere sulla condizione dei senzatetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)– Tredeldida unaazzurra per proteggerle dal freddo. Non è un performance artistica ma l’iniziativa della Fondazione Progetto Arca per sensibilizzare i cittadinidei, l'iniziativa di Fondazione Progetto Arca "Copriamo le persone più importanti della città" Nella mattina di oggi mercoledì 14 febbraio l’associazione, che proprio quest’anno festeggia i 30 anni di vita, ha dato il via a “Copriamo le persone più importanti della città”, l’iniziativa realizzata per ricordare la quotidianità delle persone senza dimora. L’appuntamento principale era in piazza della Scala, dove è statala statua di Leonardo Da Vinci. ...