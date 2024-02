Le squadre del girone rosso vanno di corsa E la Rinascita non può permettersi passi falsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ci sarà da sudare. E anche parecchio. La prima giornata della fase a orologio, conclusasi lunedì sera con la vittoria di misura di Verona su Treviglio, disegna un quadro della situazione forse prevedibile ma per niente favorevole a Rbr. Pochi inciampi per ledel, che hanno addirittura vinto 10 partite su 12, con gli unici ko che sono stati quelli di Chiusi con Torino (nella norma) e Trieste con Roma (dal +17 giuliano a 12’ dalla sirena, poi il crollo). Va detto, ledelgiocavano tutte in casa e nel prossimo weekend sarà il contrario, ma il trionfo di giornata è stato incontestabile e non sarà facile per il verde replicare con numeri simili. La vera sorpresa l’ha confezionata Cividale battendo Trapani, peraltro meritatamente e con due stranieri, Redivo e Lamb, che si ...