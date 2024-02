Le rinnovabili trascinano i conti di Edison

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)chiude un anno brillante con l’utile netto più che triplicato a 515 milioni di euro e un Ebitda in crescita del 71% a 1,8 miliardi. Risultati che soddisfano l’ad Nicola Monti, il quale sottolinea che si tratta di una "decisa crescita di tutte le aree di business e un Ebitda record", grazie soprattutto alle attività nel settore delle. La performance positiva sul fronte dell’utile arriva dopo la contrazione a 151 milioni registrata nel 2022 per effetto dei decreti extraprofitti. Il gruppo registra un calo dei ricavi a 18,4 miliardi, principalmente con la flessione della filiera dell’attività gas in conseguenza dell’evoluzione dello scenario dei prezzi e della contrazione dei volumi di vendita. Stessa dinamica per la filiera energia elettrica, con ricavi in diminuzione del 16,1% a 8,3 miliardi. La crescita del settore retail e ...