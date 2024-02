Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 15 febbraio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma Cieli soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature comprese tra +3°C e +17°C. Laziostabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Non sono previsti cambiamenti sostanziali tra serata e nottata. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora nebbie sulla Pianura Padana e nuvolosità in aumento al Nord-Ovest. AL CENTRO Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti bassi sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli ...