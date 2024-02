Le Iene | scherzo a Gianluigi Donnarumma “vittima” dell’intelligenza artificiale | Video Mediaset

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)de Le: loTornano gli scherzi nella nuova puntata de LeShow. Questa settimana gli inviati Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato per testare l’Intelligenzasono volati a Parigi per realizzare unoai danni di. Il portiere del PSG e della Nazionale Italiana decide di partecipare e si ritrova improvvisamente legato. Intanto dal suo cellulare, complice l’intelligenza, partono messaggi e chiamata a vari amici e colleghi: da Ibrahimovic a Gattuso, da Chiesa a Buffon. Ecco ilcon lo...

