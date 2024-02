Le due visioni differenti di Meloni e Milei sulle privatizzazioni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato il presidente dell’Argentina, Javier. Speriamo che abbiano discusso di, visto che entrambi i governi hanno in programma di cedere partecipazioni pubbliche. Solo che c’è una grande differenza: mentre l’Italia intende vendere quote di minoranza mantenendo però il controllo, la Casa Rosada vorrebbe restituire integralmente al mercato gli asset malgestiti dal pubblico. Non sappiamo, ovviamente, seriuscirà a ottenere il risultato. Per realpolitik ha già dovuto sospendere la privatizzazione del gruppo petrolifero pubblico Ypf, mentre l’idea di regalare le azioni della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas sembra più una battuta che un progetto concreto.deve convivere con un parlamento dove non ha la maggioranza ...