Le 8 storie d’amore più sfigate del cinema

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilè il luogo per eccellenza in cui l’amore viene celebrato in tutta la sua magnificenza, ma non sempre gli innamorati del grande schermo possono contare sul tanto agognato lieto fine. Alcuni film hanno immortalato passioni tanto intense quanto sfortunate, trasportando gli spettatori attraverso emozioni travolgenti che si concludevano, inevitabilmente, con dei cuori infranti. In questo articolo, esploreremo dieci tra lepiùdel, nelle quali il destino ha giocato davvero dei brutti scherzi ai loro protagonisti. 1. Jack e Rose in Titanic Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic. Fonte: 20th Century Fox.Potevamo forse iniziare il nostro articolo sugli amori più sfigati della storia delcon un film che non fosse Titanic? ...