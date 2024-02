Lazio | i convocati di Sarri per il Bayern | la decisione su Vecino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Maurizio, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida di stasera contro ilMaurizio, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista della sfida di stasera contro ilMonaco. Ecco lafinale su Matias, che era in forte dubbio per il match di Champions League dello stadio Olimpico di Roma. Portieri – Provedel, Sepe, Magro.Difensori – Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic.Centrocampisti –, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi.Attaccanti – Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos.

Ecco i Convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la sua Atalanta e la Lazio In vista della sfida ... (calcionews24)

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta - Lazio , gara della 23ª giornata della Serie A TIM 2023-2024 in... (calciomercato)

Lazio-Bayern Monaco, i convocati di Sarri: la scelta su Zaccagni e Rovella Non so se ce la farà per domani” – chiosava Sarri in merito al numero 20 della formazione biancoceleste, su cui alla fine il responso non poteva essere altro che negativo. Di seguito, la lista ...

Lazio, i convocati per il Bayern Monaco: ancora out Zaccagni La lista dei giocatori scelta da Maurizio Sarri per la gara di Champions League contro i tedeschi all'Olimpico ...

Lazio - Bayern Monaco, i convocati di Sarri: tanti gli assenti per il match dell'Olimpico A distanza di pochissime ore al fischio d'inizio di Lazio - Bayern Monaco, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è stata resa nota la lista dei ...