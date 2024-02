Lazio Bayern Monaco LIVE 0-0 | Sané spaventa Provedel su punizione

CHAMPIONS - Lazio-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali 14.02 19:10 - COMUNE DI NAPOLI - L'assessore Ferrante: "Ho parlato con Abodi e il Maradona è ancora in corsa per gli Europei, attendiamo un progetto per la ristrutturazione dell'impianto" 14.02 19:05 ...

Lazio-Bayern Monaco, formazioni ufficiali: Isaksen con Felipe e Immobile. Kane con Sané e Müller La Lazio è chiamata all'impresa: battere il Bayern Monaco per cercare di andare avanti in Champions League. Il sorteggio non è stato dei migliori per Immobile e compagni, ...

Lotito: "Portata la Lazio sull'Olimpo internazionale. Il supporto dei tifosi è importante" Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, prima della partita contro il Bayern Monaco in Champions League ...