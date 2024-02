Lazio-Bayern Monaco | formazioni e ultime dai campi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 – La ‘faccia tosta’ di Sarri addosso come il vestito buono, per affrontare gli ottavi di Champions con lo sfavore del pronostico. Questa sera lo scoglio si chiamae secondo il mister dellasi può “vincere solo pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che non possiamo vincere, siamo già sconfitti”. Giusto aspettarsi quindi una formazione sfacciata per prendersi la rivincita su quelche eliminò i biancocelesti dalla Champions nella stagione 2020/21. Sarri dovrebbe quindi affidarsi alla bandiera Ciro Immobile, supportato ai lati Felipe Anderson e Isaksen, quest'ultimo in vantaggio su Pedro. Non ci sarà invece Zaccagni, che deve ancora finire di recuperare l’Infortunio. Per quanto riguarda il centrocampo: Rovella out, ...