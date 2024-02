Lazio-Bayern Monaco 1-0 in andata ottavi Champions | gol di Immobile

- - > Ciro Immobile esulta dopo il gol - Ansa . Regalo di S. Valentino della Lazio ai suoi tifosi: Bayern Monaco battuto per 1 - 0 all'Olimpico, decide Immobile su rigore nel secondo tempo. Completamente sovvertiti i pronostici della vigilia, che davano i tedeschi nettamente

“Il primo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo anche creato, nel secondo tempo invece abbiamo perso brillantezza, non so perché. Abbiamo fatto di ... (sportface)

Roma, 14 febbraio 2023 – La Lazio ha compiuto una vera e propria impresa, vincendo contro il Bayern Monaco per 1-0. Una vittoria arrivata non per ... ()

Bayern Monaco, Tuchel: "Abbiamo smesso di crederci. Preoccupato per il futuro No" L'allenatore del Bayern Monaco ha poi proseguito: " Abbiamo fatto di tutto per perdere questa partita, era nelle nostre mani. A un certo punto abbiamo smesso di crederci. Ci sono stati tanti errori ...

CHAMPIONS LEAGUE - Lazio-Bayern Monaco 1-0: decide un rigore di Immobile Colpo grosso della Lazio in Champions League. Nell'andata degli ottavi di finale la squadra di Sarri batte 1-0 la corazzata Bayern Monaco, ribalta i pronostici e in vista del ritorno del 5 marzo all'A ...

IL DATO - Lazio, secondo match di eliminazione diretta in Champions vinto dai biancocelesti Come riportato da OPTA: "Per la 2ª volta la Lazio ha vinto un match nella fase a eliminazione diretta di Champions League - dopo un 1-0 vs Valencia nel 2000; inoltre, l’ultima italiana a battere il ...