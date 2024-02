Lazio-Bayern Monaco 1-0 | Ciro Immobile fa impazzire l' Olimpico | Tuchel ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 - Laè chiamata all'impresa e a ribaltare i pronostici in questa andata dei ottavi di finale di Champions League dove ospita il. Maurizio Sarri si affida ovviamente al tridente con Felipe Anderson e Isaksen ai lati di, mentre a centrocampo avrebbe dovuto esserci Vecino come vertice basso e non Cataldi ma l'ex Inter è andato ko nel riscaldamento e dunque gioca Danilo, le mezze ali sono Guendouzi e Luis Alberto. In difesa Marusic, Gila, Romagnoli e Hysaj a protezione di Provedel. Dall'altra parte i bavaresi di, reduci dalla batosta in campionato contro ilLeverkusen, si schierano con il classico 4-2-3-1 con Harry Kane unica punta, davanti a Sanè, Muller e Musiala. Davanti a Neuer, in coppia con Upamecano, una vecchia ...