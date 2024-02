Lavoratori in pensione con importi dimezzati | il futuro è nero

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladelnon sarà di poco più bassa rispetto alla stipendio, sarà la metà dell’attuale retribuzione. Isono terrorizzati. Isanno che l’importo dell’assegno pensionistico non potrà mai eguagliare lo stipendio ma mai avrebbero pensato che potrà essere addirittura dimezzato. I più penalizzati gli statali. L’incubo che si avvera per tanti(Informazioneoggi.it)Se potessimo guardare alanche solo per pochi secondi sarebbero probabilmente istanti che vorremmo dimenticare. Le attuali previsioni descrivono uno scenario pessimo per i. Dopo una vita di lavoro – e sarà una vita molto lunga considerando il fatto che l’età pensionabile slitterà sempre più in avanti – si arriverà allacon un ...