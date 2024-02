Laura Pausini sull’uomo che ha sparato 17 colpi fuori il suo concerto | “Non ci siamo accorti di nulla”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è intervenuta sui suoi social per tranquillizzare i fan e la famiglia rispetto i fatti accaduti durante il suoalla Accor Hotel Arena di Parigi, dove un uomo ha17di pistola contro la porta dell'ingresso secondario: "L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour, non cidi nulla".